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Giresun’da CHP itiraz etti, geçersiz oy sayımınında AK Partili adayın oyu arttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 12:08 | Son Güncelleme

GİRESUN'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına CHP İl Başkanlığı'nın yaptığı itiraz üzerine, bin 949 geçersiz oy yeniden sayıldı.

Giresun’da CHP itiraz etti, geçersiz oy sayımınında AK Partili adayın oyu arttı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına CHP İl Başkanlığı'nın yaptığı itiraz üzerine, bin 949 geçersiz oy yeniden sayıldı. Sayımda, seçimden birinci çıkıp, belediye başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Aytekin Şenlikoğlu'nun oyu, 39 arttı.
Giresun'da 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarış, 'Millet İttifakı'nın CHP'li adayı ve mevcut belediye başkanı Kerim Aksu ile Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Aytekin Şenlikoğlu arasında geçti. İl Seçim Kurulu'nca açıklanan sonuçlara göre, Aytekin Şenlikoğlu, 280 oy farkla Giresun Belediye Başkanlığı'na seçildi. Şenlikoğlu 30 bin 306 oy alırken, Aksu ise 30 bin 26 oyda kaldı. CHP, sonuçlara itiraz etti. İtiraz üzerine bin 949 geçersiz oy yeniden sayıldı. Sayım sonucunda Cumhur İttifakı'nın oyları 39 arttı. Bu sonuçlara göre iki ittifak arasındaki oy farkı 319’a yükseldi. Sayımların yapıldığı sırada İlçe Seçim Kurulu önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Giresun Belediye Başkanı seçilen Aytekin Şenlikoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin yapmış olduğu itiraz neticesinde Merkez İlçe Seçim Kurulunca geçersiz oyların yeniden sayılması ile oy artışımız gerçekleşmiştir. Bizleri bu saate kadar yalnız bırakmayan tüm gönüldaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, sonuçların hayırlı olmasını diledi.

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Giresun’da CHP itiraz etti, geçersiz oy sayımınında AK Partili adayın oyu arttıGiresun’da CHP itiraz etti, geçersiz oy sayımınında AK Partili adayın oyu arttıGiresun’da CHP itiraz etti, geçersiz oy sayımınında AK Partili adayın oyu arttıGiresun’da CHP itiraz etti, geçersiz oy sayımınında AK Partili adayın oyu arttı

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