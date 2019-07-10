HABER

Giresun'da denizde boğulma

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 18:51 | Son Güncelleme

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, biri yaşamını yitirdi

GİRESUN (AA) - Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren anne ile kızı kurtarıldı, bir genç kız hayatını kaybetti.

Hatice Yaman (38), kızı Kübra Yaman (10) ve yakınları olduğu öğrenilen Sevil Demirkan (16), Gemilerçekeği Mahallesi Çırakderesi mevkisindeki taşlık alandan denize girdi.

Bir süre sonra suda çırpınan 3 kişi, çevredekilerin ve polisin yardımıyla karaya çıkarıldı.

Kalplerinin durduğu tespit edilen anne ile kızı, 112 Acil Servis ekiplerince Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hatice ve Kübra Yaman, buradaki müdahaleyle hayata döndürüldü.

Özel bir hastaneye kaldırılan Sevil Demirkan ise kurtarılamadı.

PARTNERDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçekDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçek
Çevik kuvvete moral gecesiÇevik kuvvete moral gecesi
Çavuşoğlu: AB'nin bize yönelik attığı adımın faydası olmazÇavuşoğlu: AB'nin bize yönelik attığı adımın faydası olmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü boğulma giresun

En Çok Okunan Haberler

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Metrobüste iğrenç olay! Uyarıya rağmen devam etti

Metrobüste iğrenç olay! Uyarıya rağmen devam etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu gece etkisini arttıracak

Meteoroloji'den kritik uyarı! Saat verdi

İstanbul'da korkutan görüntüler! Helikopterler harekete geçti

İstanbul'da korkutan görüntüler! Helikopterler harekete geçti

Manisa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Manisa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İtalyan ve Fransız savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İtalyan ve Fransız savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Kolay ve etkili: Mükemmel bir filtre kahve için öneriler

Kolay ve etkili: Mükemmel bir filtre kahve için öneriler

Şule Çet davası sanığından tepki çeken sözler: Doğaüstü güçlerim olduğunu düşünüyorum

Tepki çeken sözler: Doğaüstü güçlerim olduğunu düşünüyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.