GİRESUN (AA) - Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren anne ile kızı kurtarıldı, bir genç kız hayatını kaybetti.

Hatice Yaman (38), kızı Kübra Yaman (10) ve yakınları olduğu öğrenilen Sevil Demirkan (16), Gemilerçekeği Mahallesi Çırakderesi mevkisindeki taşlık alandan denize girdi.

Bir süre sonra suda çırpınan 3 kişi, çevredekilerin ve polisin yardımıyla karaya çıkarıldı.

Kalplerinin durduğu tespit edilen anne ile kızı, 112 Acil Servis ekiplerince Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hatice ve Kübra Yaman, buradaki müdahaleyle hayata döndürüldü.

Özel bir hastaneye kaldırılan Sevil Demirkan ise kurtarılamadı.

