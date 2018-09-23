Giresun'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da 8 Eylül'de denizde akıntıya kapılarak kaybolan tıp fakültesi öğrencisi Hüseyin Topşir'i arama çalışmaları devam ediyor.

Giresun ile Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi arasındaki bölgede sahil güvenlik ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalara Giresun Müftülüğü personeli ile Diyanet-Sen Giresun Şubesi üyeleri de destek veriyor.

AFAD yetkilileri, sonuç alınıncaya kadar deniz yüzeyi ile su altındaki arama tarama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Memur-Sen Giresun İl Temsilcisi ve Diyanet-Sen Giresun Şube Başkanı Sami Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müftülük personeli ile sendika üyelerinden Giresun ile sahil kesimindeki ilçelerde arama çalışmaları için ekipler oluşturduklarını söyledi.

Her ekibin kendi ilçe sınırlarında denizi sahilden tarayacağını belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"Sendika üyemiz olan babaya ve aramalara katılan ekiplere destek olmak adına Giresun'da ve ilçelerde görevli arkadaşlarımızdan ekipler oluşturduk. Kurulan ekipteki arkadaşlarımız Piraziz ile Eynesil ilçeleri arasında sahili taramaya başladılar. Aramalarımızı sonuç alana kadar sürdüreceğiz."

- Anne ve babanın bekleyişi sürüyor

Kayıp gencin annesi Huriye ve babası Nurettin Topşir'in, Güre Mahallesi'nde sahildeki bekleyişleri sürüyor.

Oğulları kaybolduğu günden beri bölgeden ayrılmayan anne ve baba, arama çalışmalarını takip ediyor.

Güre Mahallesi Plajlar mevkisinde 8 Eylül'de arkadaşlarıyla denize giren Hüseyin Topşir, akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

