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Giresun'da denizde oluşan hortum, korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 13:14 | Son Güncelleme

GİRESUN'da denizde kıyıya yakın bir noktada oluşan hortum, paniğe neden oldu.

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'da denizde kıyıya yakın bir noktada oluşan hortum, paniğe neden oldu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Giresun'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak yağış geçişi yaşandı. Rüzgarla birlikte etkili olan yağış sırasında kıyıya yakın bir noktada hortum oluştu. Kıyıya yaklaşık 150 metre kadar yaklaşan hortum, 5 dakika sürdü. Paniğe neden olan hortum, şehrin farklı noktalarından vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kameralarıyla görüntülendi.

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