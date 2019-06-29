Giresun'da denize giren 2 kişiden biri kayboldu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiden biri kurtarıldı, diğeri ise kayboldu.

Beygirkumu Plajı'nda müzik öğretmeni Selim Balcı (36) ile arkadaşı Kenan Samet Çilingir (29) serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlardan Çilingir vatandaşlarca kurtarılırken, Balcı'ya ise ulaşılamadı.

Çilingir, 112 Acil ekiplerince Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaybolan Balcı'yı bulmak için Sahil Güvenlik, İl Afet ve Acil Durum, AKUT, Giresun Belediyesi ve İtfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Bölge Komutanlığı, bugün ve yarın denize girilmemesi yönünde Giresun Belediyesi aracılığıyla anons yaptırarak halkı uyardı.

