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Giresun'da denize giren çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 15:32 | Son Güncelleme

Giresun'da denize giren çocuk boğuldu

GİRESUN (AA) - Giresun'da serinlemek için denize giren 11 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak boğuldu.

Gedikkaya Mahallesi sahil kesimde, ortaokul öğrencisi Burak Çetin serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra Çetin'in akıntıya kapılarak kaybolduğunu gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Çetin'in bulunması için AFAD, Sahil Güvenlik ve Giresun Belediyesi itfaiye ekiplerince denizde arama başlattı.

Su altında dalgıçlar, yüzeyde botlarla Sahil Güvenlik görevlileri ve havadan drone'la yapılan yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu Çetin, kaybolduğu yerdeki kayalıklarda bulundu.

Kıyıya çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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