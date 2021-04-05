HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Giresun’da dere sularına kapılan 2 kişiden biri hayatını kaybederken, biri yaralı olarak kurtarıldı

Giresun’da dere sularına kapılan 2 kişiden biri hayatını kaybederken, biri yaralı olarak kurtarıldı

05.04.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde bugün Aksu Deresinin bölgedeki HES kapaklarının açılması ile debisinin yükselmesi sonucu suya kapılan 2 işçiden biri öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı.Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde, Aksu Deresinin debisinin yükselmesi sonucu suya kapılan iki işçiden biri öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

1/

Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde bugün Aksu Deresinin bölgedeki HES kapaklarının açılması ile debisinin yükselmesi sonucu suya kapılan 2 işçiden biri öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı.
Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde, Aksu Deresinin debisinin yükselmesi sonucu suya kapılan iki işçiden biri öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı. Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada "Sele kapılan işçilerden biri Duroğlu belde merkezinin biraz aşağısında vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı" dedi.
Çetin, bölgedeki çalışmaları takip ederek görevlilerinden bilgi alırken, hayatını kaybeden işçinin cesedinin dere yatağından çıkartmak için çalışma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi
Anneler Günü ne zaman?Anneler Günü ne zaman?
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Market işletmecisine elektrik çarpma anı kamerada!

Markette dehşeti yaşadı! Bir anda akıma kapıldı

Anneler Günü ne zaman? 2021 yılı Anneler Günü tarihi belli oldu

Anneler Günü ne zaman?

Erzurum'da çift doz aşı yaptırıp yoğun bakımda yatan 65 yaş üzeri hastaya rastlanmadı

Erzurum'da çift doz aşı yaptırıp yoğun bakımda yatan 65 yaş üzeri hastaya rastlanmadı

Atatürk büstlerine saldıran DEAŞ üyesi: Yakalanmasaydım İstanbul'da eylem yapacaktım

Atatürk büstlerine saldıran DEAŞ üyesinin ifadesi ortaya çıktı

Ağrı ve bulantı şikayetiyle doktora gitti, karnından 20 kilo tümör çıkarıldı

Bulantıyla hastaneye gitti, sonuç doktorlar bile şaşırttı!

27. Dönem POMEM sınav tarihleri ile ilgili açıklama | 27. Dönem POMEM mülakatları ne zaman?

27. Dönem POMEM sınav tarihleri açıklandı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.