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Giresun'da düzenlenen hamsi şenliğinde 500 kilogram balık dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 14:17 | Son Güncelleme

Giresun'da düzenlenen hamsi şenliğinde 500 kilogram balık dağıtıldı

GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesinde düzenlenen "Hamsi Şenliği"nde katılımcılara 500 kilogram hamsi ikram edildi.

Güre yerleşkesindeki şenlikte, davetliler ve öğrencilere, ızgaralarda pişirilen 500 kilogram hamsi ile ekmek ve helva dağıtıldı.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirilen şenliğin bu yıl 14'üncüsünün düzenlendiğini söyledi.

Akademik, idari personel ile öğrenciler arasında kaynaşmayı hedeflediklerine işaret eden Can, etkinliğin aynı zamanda üniversite ile şehrin bütünleşmesine vesile olduğunu kaydetti.

Şenliğe, Vali Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de katıldı.

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Giresun Üniversitesi Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can Hamsi şenliği

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