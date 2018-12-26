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Giresun'da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 22:17 | Son Güncelleme

Giresun'da eğitime kar engeli

GİRESUN (AA) - Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde yarın tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

Bulancak ilçesinde Yalıköy Şehit Pilot Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç köy okullarında eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Dereli ve Doğankent ilçelerindeki köy okullarında da öğrenime yarın ara verildiği bildirilerek iki ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı aktarıldı.

Öte yandan açıklamada, Keşap ilçesinde Çamlıca köyündeki Çamlıca İlkokulu ve Ortaokulu'nda da eğitime ara verildiği belirtildi.

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