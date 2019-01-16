Giresun'da eğitime kar engeli

GİRESUN (AA) - Giresun'un bazı ilçelerinde kar dolayısıyla yarın eğitime ara verilecek.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, meteorolojik verilerin kentte kar yağışının devam edeceğini gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağdur olmaması için Giresun merkeze ve Dereli ilçesine bağlı köy okullarında 17 Ocak Perşembe eğitime ara verileceği aktarıldı.

Keşap ve Bulancak ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okulların yarın tatil edileceği bildirildi.

