Giresun’da eğitime kar engeli

Giresun’un iç bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle iki ilçede tüm okullar olmak üzere iki ilçede ise köy okulları ve taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şebinkarahisar ilçe genelindeki tüm okullarımızda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Dereli ilçe merkezi ve köylerdeki Temel Eğitim okullarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Liselerde eğitime devam edilecek olup, ortaöğretim taşıma kapsamındaki öğrencilerimiz 1 gün izinli sayılacaklardır. Çamoluk ilçesinde, köy okullarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz 1 gün izinli sayılacaklardır” denildi.
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