Giresun'da el yapımı ses ve gaz bombası bulundu

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'un Bulancak ilçesinde dere yatağı içerisinde el yapımı olduğu belirlenen ses ve gaz bombası bulundu. Bomba, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.
Bulancak ilçesi Soğuksu köyünde hidroelektrik santrali görevlisi tarafından dere yatağında patlayıcı madde bulundu. Görevlinin jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanları patlayıcının ses ve gaz bombası olduğunu belirledi. Bomba uzmanları tarafından patlayıcı imha edildi. Ses ve gaz bombasının balık tutmak isteyen kişi ya da kişilerce dere yatağına bırakıldığı düşünülüyor.
Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olayın terör bağlantısı olmadığı duyuruldu.
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