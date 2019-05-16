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Giresun’da engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 14:06 | Son Güncelleme

Giresun’un Alucra ilçesinden Gümüşhane’nin Şiran ilçesindeki rehabilitasyon merkezine engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı.

Giresun’un Alucra ilçesinden Gümüşhane’nin Şiran ilçesindeki rehabilitasyon merkezine engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 5 öğrenci yaralandı.
Kaza bugün sabah saatlerinde Alucra’nın Karabörk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Süleyman Kızıl yönetimindeki 28 AAG plakalı servis aracı, Artabel Köprüsü üzerinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu şarampole devrildi. Kazada hafif yaralanan 5 öğrenci Alucra Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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