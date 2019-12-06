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Giresun'da esnaf AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 15:11 | Son Güncelleme

Giresun'da esnaf AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'da esnaf Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kent merkezinde taksici ve ayakkabıcı esnafı, AA foto muhabirlerince yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Ayakkabı mağazası işleten Özgür Cörüt, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Cörüt, fotoğrafların her birinin ayrı bir hikayesi olduğunu belirterek, "Beytullah'ın azmi fotoğrafındaki yüzücünün emeği göz ardı edilemez. Bu nedenle oy verdim. İstanbul da benim için ayrı bir güzel. Dolayısıyla İstanbul'in incisi başlıklı fotoğrafa oy verdim." dedi.

Taksici esnafı Enver Şahin ise haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu", spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Şahin fotoğrafların etkili kareler olduğunu ifade ederek, fotoğraflar için emek harcayan muhabirleri tebrik etti.

Özel bir otoparkta çalışan Cevat Bahar, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Cevat Bahar, değişik karelerin dikkatini çektiğini belirterek, fotoğrafların her birinin ayrı bir güzelliği olduğunu kaydetti.

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