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Giresun’da etkili olan fırtına elektrik direğini yerinden söktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 17:29 | Son Güncelleme

Giresun’da etkili olan fırtına elektrik direğini devirdi.

Giresun’da etkili olan fırtına elektrik direğini devirdi. Yaşana olayda bir araç zarar gördü.
Edinilen bilgilere göre, il merkezi Bulancak Durağı mevkiinde bulunan elektrik direği fırtınaya dayanamayarak devrildi. Olay anında seyir halinde bir kamyonetin tavanına düşen direk maddi hasara yol açtı. Kamyonet sürücü Yusuf Akın ise kazayı yara almadan atlattı. Direğin ve aracın bulunduğu alana şerit çeken polisler trafiği tek yön olarak kapattı. Elektrik firması yetkilileri olay yerine gelerek direği kaldırdı aracında çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

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