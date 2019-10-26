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Giresun'da korkunç yangın! 2 kişi alevlerin arasında can verdi!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 23:36 | Son Güncelleme

Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepeler beldesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Yangın, Yağlıdere ilçesi Üçtepeler beldesinde meydana geldi.

Giresun'da korkunç yangın! 2 kişi alevlerin arasında can verdi!

Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepeler beldesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Yağlıdere ilçesi Üçtepeler beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fındıcak Mahallesi’nde Ahmet Çil’e ait evde ilk bilgilere göre yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın tüm evi sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangında evde bulunan Ahmet Çil (95) ile oğlu Osman Çil’in (60) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirildi. (İHA)

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