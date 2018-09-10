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Giresun'da, FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 21:53 | Son Güncelleme

Giresun'da, FETÖ/PDY operasyonu

GİRESUN (AA) - Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı il serbest bırakıldı. İtirafçı olan 7 kadın, örgüt ve örgütün kadın yapılanması hakkında önemli bilgiler verdi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, Giresun kadın yapılanması içerisinde "bölge talebe mesulü", "maddiyatçı" ve "ev ablası" olarak görev yapan 9 kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Giresun Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 7'si itirafçı oldu. Şüphelilerin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İtirafçı kadınların, örgüt ile kadın yapılanmasının yanı sıra, bölge talebe mesulü, maddiyatçı ve ev ablası olarak sürdürdükleri görevler hakkında detaylı bilgi verdikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması giresun soruşturma

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