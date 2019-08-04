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Giresun'da fındık hasadı kemençeyle başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 10:52 | Son Güncelleme

GİRESUN'da bölgenin en önemli geçim kaynağı fındıkta hasat dönemi başladı.

Giresun'da fındık hasadı kemençeyle başladı

Haluk ŞENTÜRK/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN'da bölgenin en önemli geçim kaynağı fındıkta hasat dönemi başladı. Sahil kesimlerinde bahçeye giren üreticiler ilk hasadı kemençe eşliğinde gerçekleştirdi. Şenlikle başlatılan hasada katılan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, açıklanan fındık taban fiyatının, üreticiyi memnun ettiğini belirterek, kentte 700 bin ton rekolte beklentileri olduğunu söyledi.
Ekonomi Bakanlığı, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü tarafından kentin sahil kesimi için belirlenen fındık hasat tarihinde, Giresun'da üreticiler bahçeye girdi. Yalı Mahallesi'ndeki bir bahçede toplanan üreticiler, kemençe eşliğinde ilk fındık hasadını gerçekleştirdi. Sahil kesimindeki bahçede coşkuyla başlayan ilk hasat için düzenlenen etkinliğe Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da, eşlik etti. Başkan Şenlikoğlu, bölenin önemli gelir kaynağı fındıkta hasat sezonunu şenlik havasında kemençe eşliğinde açtıklarını belirtti. Şenlikoğlu,"Bu seneki fındık sezonumuz çok daha neşeli çok daha eğlenceli çok daha güzel geçiyor. Öncelikle fındık fiyatı için Sayın Cumhurbaşkanımıza herkese çok teşekkür ediyoruz. İnsanımızın, Giresun'umuzun ve bütün Karadeniz'in beklentisi en çok geçim kaynağı olarak yoğun bir şekilde kullandığımız fındığın fiyatıydı. Bu sene hem sezon öncesi ilk defa cumhuriyet tarihinde sezon öncesi fındık fiyatı açıklanarak hem de güzel bir fiyat verilerek insanımızın, Giresun'umuzun beklentisine cevap vererek inşallah güzel ve neşeli bir sezona başlamış bulunmaktayız. İstiyoruz ki insanımız, Giresunlumuz ve bütün fındık üreticileri şöyle güzel bir sezon geçirsinler hem ihtiyaçlarını karşılasınlar hem de neşeli bir şekilde hasatlarını yapsınlar" dedi.
700 BİN REKOLTE BEKLENTİSİ
Yeni dönemdeki hasatta rekolte beklentilerinin 700 bin ton civarında olduğuna işaret eden Şenlikoğlu,"Fındık bizim ana geçim kaynağımız bu sene rekolte açısından da çok güzel bir sezon yakaladığımızı düşünüyoruz. Bu yıl içerisinde yaklaşık 700 bin ton civarında toplamda bir rekolte beklentimiz var. Giresun içinde hemen hemen yılların en yüksek rekoltesine sahip bulunmaktayız. İnşallah şehrimizde insanımızın ihtiyaçlarına derman olacaktır" diye konuştu.
FİYATI ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Bahçede fındık toplayan üreticiler de, açıklanan fındık fiyatından memnun olduklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Giresun'da fındık hasadı kemençeyle başladıGiresun'da fındık hasadı kemençeyle başladıGiresun'da fındık hasadı kemençeyle başladıGiresun'da fındık hasadı kemençeyle başladı

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