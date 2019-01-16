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Giresun'da fırtınada çatılar uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 13:15 | Son Güncelleme

GİRESUN’da etkisini gösteren fırtına maddi hasara yol açtı.

Giresun'da fırtınada çatılar uçtu

GİRESUN,(DHA)-GİRESUN’da etkisini gösteren fırtına maddi hasara yol açtı. Hızı saatte 86 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle, kentteki bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu.
Kuzey batı yönünden gelen fırtına, gece saat 00.30 sıralarında kenti etkisi altına aldı. Rüzgarın hızı başlangıçta saatte 35-40 kilometre olarak ölçülürken, gecenin ilerleyen saatlerinde, saatte 86 kilometreye kadar ulaştı. Fırtına nedeniyle kentte bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu. Yol kenarında bulunan ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, birçok şehir içi yol da, araç trafiğine kapatıldı. Ev ve iş yerlerinin çatısından kopan parçalar, yol kenarlarında park halinde bulunan araçlara zarar verdi. Giresun Belediyesi ekipleri, uçan çatı parçalarını temizlemek için başlattığı çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü.

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Giresun'da fırtınada çatılar uçtuGiresun'da fırtınada çatılar uçtuGiresun'da fırtınada çatılar uçtuGiresun'da fırtınada çatılar uçtu

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