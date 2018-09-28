Giresun'da gıda zehirlenmesi şüphesi

GİRESUN (AA) - Giresun'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenciden 12'si taburcu edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bir restoranda yemek yiyen 21 öğrencinin, bulantı ve kusma şikayetleri ile Giresun ve Bulancak ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Öğrencilerden 9'unun, Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin sürdüğü, 12'sinin ise taburcu edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu restorandan gerekli gıda numunelerinin alındığı ve analiz sonuçlarının beklendiği kaydedildi.

