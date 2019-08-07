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Giresun'da gölete giren üç kişiden biri boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 17:12 | Son Güncelleme

Giresun'da gölete giren üç kişiden biri boğuldu

GİRESUN (AA) - Giresun'da, girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri öldü, 2'si tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Darıköy köyünde, Muhammet Pekdemir (18), Umut Özdemir (23) ve Evren Keskin (24) serinlemek için Büyük Güre Deresi mevkisindeki gölete girdi.

Boğulma tehlikesi geçiren şahıslardan Muhammet Pekdemir ve Umut Özdemir kendi imkanlarıyla sudan çıktı, Evren Keskin ise hayatını kaybetti.

Pekdemir ve Özdemir, kaldırıldıkları Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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