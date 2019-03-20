Giresun'da gölette sızıntı nedeniyle bölgedeki 12 hanenin boşaltılması

GİRESUN (AA) - Giresun'un Alucra ilçesinde bir gölette yayılı su sızıntısı nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılan 12 haneye, riskin minimize edilmesi nedeniyle yeniden yerleşim izni verildiği bildirildi.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Alucra göletinde gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasından 15 Mart Cuma günü yayılı su sızıntısının tespit edildiği belirtildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden 5 kişilik uzman heyetin gölet yerinde incelemelerde bulunduğu ifade edilen açıklamada, durum tespiti ve tedbir amaçlı olarak 17 Mart Pazar günü saat 22.00 itibarıyla gölet suyunun kontrollü olarak tahliye edilmeye başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, tedbir amaçlı olarak gölün hemen mansabında tahliye edilen 12 hanede, riskin minimize edilmesi nedeniyle yeniden yerleşime müsaade edildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"İlk etapta gölün minimum su kotu olan bin 699,83 kotuna düşürülmesi planlanmakta olup bugün saat 09.00 itibarıyla bin 701,30 kotuna kadar düşmesi sağlanarak su tahliye çalışması devam etmektedir.

Gün içerisinde planlanan minimum kota düşülmesi çalışmalarına devam edilecek olup bu kottan sonra ortaya çıkacak tabloya göre teknik çalışmalara yön verilecektir."

