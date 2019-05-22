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Giresun'da, gri listede aranan PKK'lı terörist, yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 21:40 | Son Güncelleme

GİRESUN'un Güce ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timlerinin yürüttüğü eş zamanlı operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesinde gri kategorideki 'yer alan Aras' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan yakalandı.

Giresun'da, gri listede aranan PKK'lı terörist, yakalandı

Nedim KOVAN- Sinan UÇAR/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN'un Güce ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timlerinin yürüttüğü eş zamanlı operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesinde gri kategorideki 'yer alan Aras' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan yakalandı.
Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı JÖH ve komando timleri tarafından Giresun, Ordu, Trabzon, Gümüşhane ve Tokat kırsalında sürdürülen eş zamanlı operasyonlarda geçen hafta Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında 'Kawa' kod adlı Behruz Dudkanlu adlı PKK'lı terörist teslim oldu. Behruz Dudkanlu'nun yer gösterme ve ifadeleri doğrultusunda bölgede operasyonlar genişletildi. Bin 700 JÖH ve komando timinin katılımı ile Karadeniz'de tüm giriş çıkışlarda güvenlik tedbirlerini sıklaştırarak çember daraltıldı.
Operasyonlarda, PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu'ndan olan 'Aras' kod adlı Aras Aslan, Giresun'un Güce kırsalında yakalandı. Tunceli'ye kaçmaya çalıştığı belirlenen PKK'lı teröristin, etrafı kuşatılınca teslim olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesinde gri kategorideki 'yer alan Aras' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan'ın bölgede çok sayıda silahlı eyleme karıştığı belirtildi.

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Giresun'da, gri listede aranan PKK'lı terörist, yakalandıGiresun'da, gri listede aranan PKK'lı terörist, yakalandıGiresun'da, gri listede aranan PKK'lı terörist, yakalandıGiresun'da, gri listede aranan PKK'lı terörist, yakalandı

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