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Giresun'da halkı sokağa döken taciz şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 09:38 | Son Güncelleme

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, iddiaya göre cezaevi firarisi olan M.B.'nin sözlü tacizine uğrayıp, ardından darbedilen E.A.

Nedim KOVAN- Selçuk BAŞAR/GÖRELE (Giresun), (DHA)- GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, iddiaya göre cezaevi firarisi olan M.B.'nin sözlü tacizine uğrayıp, ardından darbedilen E.A. (19) adlı genç kız, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sokağa dökülen ilçe sakinlerince linç edilmek istenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eynesil ilçesi Aralık köyünde dün akşam saatlerinde dershaneden çıkıp, evine giden E.A., iddiaya göre yolda, M.B.'nin sözlü tacizine uğradı. Ardından E.A.'yı sürükleyerek, darbeden şüpheli, kızın çığlık atması üzerine kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin alt geçitte sıkıştırdığı şüpheli, yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Yaralanan E.A. ise Giresun Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Cezaevi firarisi olduğu iddia edilen şüpheli M.B., sorgusunun ardından Görele Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Sosyal medyadan olayı duyanlar ise adliye önünde toplanarak şüpheliyi linç etmek istedi. Polis ve jandarma ekipleri, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

TUTUKLANDI, KALABALIK DAĞILDI

Genç kızı sözlü taciz ve darp ettikten sonra kaçmaya çalıştığı iddia edilen şüpheliye tepki gösteren grup, uzun süre Görele Adliyesi önünde bekledi. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüpheli, gece yarısından sonra bekleyenlerin sayısının azalması ile saat 02.30 sıralarında adliyenin bodrum katından zırhlı polis aracına konulup cezaevine gönderildi. Adliye önünde bekleyenler bir süre sonra dağıldı.

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