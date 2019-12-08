Giresun'da hastaneden kaçtıktan sonra Ordu'da yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi

GİRESUN (AA) - Giresun'da rahatsızlandığı için götürüldüğü hastaneden firar eden ve Ordu'da yakalanan hükümlü, cezaevine konuldu.

Altınordu ilçesinde saklandığı evde polisin düzenlediği operasyon sonucu yakalanan Ömer Bayar'ın (50), İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Bayar, Ordu Efirli E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan sosyal medyada, Bayar'ın, Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un koğuş arkadaşı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

"Kasten öldürme" suçundan hüküm giyen ve tutulduğu Espiye Açık Ceza İnfaz Kurumunda önceki akşam rahatsızlanan Ömer Bayar, götürüldüğü Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinden firar etmişti. Hükümlünün Ordu'ya gidebileceğini değerlendiren Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Bayar, Altınordu ilçesinde saklandığı evde yakalanmıştı.

