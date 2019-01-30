Giresun’da heyelan

Giresun’un Tirebolu ilçesi ile Doğankent ilçesini bağlayan yolun 28. kilometresinde heyelan meydana geldi. Gelen heyelanla trafiğe kapanan yolun açılması için çalışma başlatıldı.
Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol yapılan çalışmalar sonrası tek şerit olarak trafiğe açıldı. Yola gelen toprağın temizlenmesi ve trafiğin normal akışına dönmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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