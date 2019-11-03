HABER

Giresun'da iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 20:27 | Son Güncelleme

Giresun'da iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Pazarsuyu köyünde Veysel Yolcu yönetimindeki 28 NH 270 plakalı otomobil ile Mustafa Çakır idaresindeki 28 NJ 252 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Zeliha Yolcu ve Mustafa Çakıroğlu yaralandı.

Ardahan köyünde de Yılmaz Yılmaz'ın kullandığı 52 AF 007 plakalı cip, yaklaşık 50 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.

Kazada, sürücü Yılmaz ile Akın Yılmaz yaralandı.

Her iki kazada yaralananlar, sağlık ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Beyoğlu'ndaki tarihi binanın yıkım çalışmalarına başlandıBeyoğlu'ndaki tarihi binanın yıkım çalışmalarına başlandı
Makas atan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs refüjde asılı kaldı: 7 yaralıMakas atan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs refüjde asılı kaldı: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bulancak giresun trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

5 ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

5 ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

Fenerbahçe'yi üzen kaza haberi! 5 yaralı

Fenerbahçe'yi üzen kaza haberi! 5 yaralı

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Elazığ Sivrice'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem!

MSB, sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasını yalanladı

MSB'den o iddiaya yanıt!

Türkiye'den ABD'nin terör raporuna tepki: Hukukla bağdaşmıyor

Türkiye'den ABD'nin terör raporuna tepki

ABD askerlerinden petrol kuyuları çevresinde devriye

Böyle görüntülendi! ABD askerlerinden devriye

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

Son dakika: Kars'ta çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta sıcak çatışma! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.