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Giresun'da iki partiden de seçim kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 23:22 | Son Güncelleme

Giresun Belediye Başkanlığını kazandığını iddia eden AK Parti ve CHP üyeleri sevinç gösterilerinde bulunuyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da, belediye başkanlığını kazandığını iddia eden AK Parti ve CHP üyeleri sevinç gösterileri gerçekleştiriyor.

İki partinin seçmenleri, sandıkların açılarak oy sayımının başladığı saat 16.00'dan itibaren Fındıkpazarı mevkisindeki il başkanlıkları önünde toplanmaya başladı.

Sandık sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla ilerleyen saatlerde her iki partinin seçmenleri, seçimi kazandıklarını iddia ederek sevinç gösterisinde bulunmaya başladılar.

Polis tarafından geniş güvenlik önlemi alınırken, iki partililer arasında olumsuz durumların yaşanmaması için tampon bölge oluşturdu.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini Giresun merkezde Cumhur İttifakı Adayı Aytekin Şenlikoğlu’nun kazandığını bildirdi.

Öztürk, 10 yıl aradan sonra Giresun merkezde tekrar belediye başkanlığı seçimini kazanmanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek, "Giresunlu hemşehrilerimiz tercihlerini adayımız Aytekin Şenlikoğlu'ndan yana kullanmıştır. 10 yıl aradan sonra Giresun merkezde tekrar belediye başkanlığı seçimini kazanmanın sevincini yaşıyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye mahcup olmadıkları için Giresunlulara minnettar olduklarına vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu seçimlerle birlikte Giresunumuzda yeni bir sayfa açılmıştır. Şimdi Giresun'a hizmet etme zamanıdır. Hemşehrilerimizin güvenine layık olacağız. Giresun Milletvekilleri olarak, belediye başkanımız ve ekibiyle şehrimizi büyütüp, geliştireceğiz. Kardeşliğimizi daha da güçlendirerek, birbirimize saygı ve hoşgörü içinde, birbirimizin hukukuna riayet ederek geleceğe ilerlemeye devam edeceğiz. Giresunumuzu hep birlikte inşa edeceğiz."

- CHP Giresun İl Başkanı

CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge ise gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerinin ıslak imzalara göre 200 oy farkla önde olduğunu belirterek, "Ancak karşı taraf kendilerinin önde olduğunu iddia ediyor. Bunun üzerine yeniden ıslak imzalı ortaya çıkan sonuçlar şu anda yeniden sayılıyor. Biz bunun sonucunu bekliyoruz." dedi.

Bilge, resmi sonuçlar açıklanınca bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirerek, "Islak imzalı totalde bulunan sonuçların biran önce bize verilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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