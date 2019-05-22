Giresun’da kaçan terörist yakalandı

Giresun’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda kaçan bir teröristin sağ olarak yakalandığı kaydedildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Giresun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen operasyonlar neticesinde 17 Mayıs’ta Kawa kod aldı Behrüz Dudkanlu’nun birliklerimize teslim olması sağlanmış, kaçan terörist Aras Faraşin kod aldıl Aras Aslan’ın yakalanabilmesi kapsamında, bahse konu yakalanan teröristin sorgulamasından elde edilen bilgiler ışığında, intikal güzergahları üzerinde alınan tedbirler ile birlikte ilimizin güney sektöründe Giresun/Çamoluk/Alucra ile Gümüşhane/Kelkit-Şiran, Erzincan/Refahiye sınır hatları üzerinde 5 noktada, 5 Jandarma Komando Timi ve 3 TTZA Kobra ile; Kuzey sektöründe Giresun/Espiye-Yağlıdere-Güce-Doğankent bölgesinde 7 noktada 6 JÖH Timi, 1 PÖH Timi ve 2 TTZA Kobra ile Pusu/Dinleme, Keşif/Gözetleme ve Arama/Tarama faaliyetlerine devam edilmekteyken, 22 Mayıs saat 19.00 sıralarında Güce/Espiye ilçeleri sınırında bulunan Tuğra HES şantiyesine bir bölücü terör örgütü mensubunun geldiğinin ihbar edilmesi üzerine süratle hareket eden birliklerimiz tarafından bölücü terör örgütü üyesi Aras Faraşin kod adlı Aras Aslan sağ olarak yakalanmıştır” denildi.



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