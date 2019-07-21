HABER

Giresun’da kadavra köpeği ile ceset parçaları aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 21:55 | Son Güncelleme

Giresun’da vatandaşlar tarafından bulunan parçalanmış ceset parçalarına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.

Giresun’da kadavra köpeği ile ceset parçaları aranıyor

Giresun’da vatandaşlar tarafından bulunan parçalanmış ceset parçalarına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 5’e yükselirken, cesedin diğer kayıp parçalarını arama çalışmaları sürüyor.
Olaya ilişkin ceset parçalarının bulunduğu fındıklığın gözaltına alınan sahibi F.Ş. ve oğulları A.Ş, Y.Ş.‘nin ardından iki gelini N.Ş ve A.Ş. de gözaltına alındı. Olay, merkeze bağlı Boztekke köyünde 10 gün önce gece vakti ailesine ‘bahçede domuz var bakmaya gidiyorum’ deyip tüfeği ile birlikte evden çıktıktan sonra haber alınamayan Sadık Şenel Jandarma, AFAD ve AKUT tarafından her tarafta aranıyordu. 2 gün önce Şenel’in evinin 600 metre civarında bulunan fındıklıkta yanmış ve parçalanmış ceset parçaları bulundu. Olaya ilişkin jandarma tarafından yapılan araştırma sonucu bahçe sahibi F.Ş. gözaltına alınmış ve sorgusunda Sadık Şenel’i ‘girebi’ diye tabir edilen kesici alet ile öldürüp kolonya ile yaktığını itiraf etmişti.

“Gelinleri de gözaltına alındı”
Şüpheli F.Ş.’nin ifadesinde kendisinin sözlü ve fiziksel tacize uğradığını bu yüzden öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından oğulları A.Ş. ve Y.Ş. de gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin jandarmadaki ifadeleri sürerken, F.Ş.’nin gelinleri N.Ş. ve A.Ş. de gözaltına alındı. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 5’e yükseldi.

“Kadavra köpeği kayıp parçaları arıyor”
Cinayeti sorgusunda üstlenen 65 yaşındaki F.Ş. Sadık Şenel’e ait olan diğer ceset parçalarının nereye gömdüğünü hatırlamadığını söylemesi üzerine kadavra köpeği kullanılarak ceset parçalarının aranmasının fındıklıkta ve F.Ş.’ye ait evin etrafında devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, cinayet işlendikten sonra ekmek bıçağı ile cesedin parçalanarak evde bekletildiği, kokmaya başlayan parçaların yakılmak ve gömülmek için evden dışarı çıkarıldığı zaman taşıma esnasında düştüğü de belirlendi.
Şüphelilerin sorguları jandarmada devam ederken, yarın adliyeye çıkartılması bekleniyor.

PARTNER Güreşçi denizde aşka geldi! Güreşçi denizde aşka geldi!
Otomobil alev alev yandıOtomobil alev alev yandı
Edirne’deki trafik kazasında ölü sayısı 4’e yükseldiEdirne’deki trafik kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Bu kez ajan krizi! Gözaltına alındılar

Bu kez ajan krizi! Gözaltına alındılar

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Uşak'ta zihinsel engelli kadın hayatını kaybetti, otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.