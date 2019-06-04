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Giresun'da kamyonet devrildi: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 14:27 | Son Güncelleme

Giresun'da kamyonet devrildi: 10 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'da kamyonetin devrilmesi sonucu aynı aileden 10 kişi yaralandı.

Yağlıdere ilçesine bağlı Akköy'de Ünal Memiş'in kullandığı 28 ED 254 plakalı kamyonet, Kilan mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü ile beraberindeki Hamza, Onur, Sibel, Lale, Lütfüye ve Süleyman Memiş ile Sabire, Revzanur Menekşe, Kübra Karagöz yaralandı.

Yağlıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sabire Menekşe ve Kübra Karagöz, buradaki müdahalenin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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