Giresun'da kar yağışı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Bektaş Yaylası'nda kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda kalan araçlar, iş makineleriyle yolun açılması sonucu kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Bektaş Yaylası'nda oluşan yoğun tipi sebebiyle yaklaşık 150 aracın yolda mahsur kaldığı belirtildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yolun ulaşıma açıldığı ve araçların kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, tipinin etkili olduğu Bektaş Yaylası-Konuklu-Kulakkaya-Bulancak bağlantılarında ulaşımın sağlanması için ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Yolda mahsur kalanların, bugün Bektaş Yaylası'nda düzenlenen kar festivalinden döndükleri öğrenildi.

Öte yandan, kar ve tipi nedeniyle Giresun-Sivas kara yolundaki 2200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Giresun'un iç kesimlerdeki ilçeler ve Sivas ile kara yolu bağlantısı üzerindeki geçitte görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri, bölgede ulaşımın güçlükle sağlandığı güzergahta sürücülerden, araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmalarını istedi.

