HABER

Giresun'da "millet kıraathanesi" hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 16:45 | Son Güncelleme

Vali Harun Sarıfakıoğulları: - "Vatandaşlarımız hem deniz hem de ada manzaralı millet kıraathanesinde buluşacak"

GİRESUN (AA) - Giresun'da, "millet kıraathanesi" hizmete açıldı.

Giresun Valiliğince Giresun Adası karşısındaki Gemilerçekeği mevkisinde bulunan Botanik Park içindeki bölümlerden biri millet kıraathanesi olarak düzenlendi.

Vali Harun Sarıfakıoğulları, millet kıraathanesinin hizmete girmesi dolayısıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, park içindeki 70 metrekare kapalı alanın millet kıraathanesi olarak hizmet vereceğini söyledi.

Vatandaşların hem deniz hem de ada manzaralı millet kıraathanesinde buluşacağını vurgulayan Sarıfakıoğulları, "Burada vatandaşlarımız kitaplarını, gazetelerini okuyabilecekler hem de çaylarını yudumlayacaklar." dedi.

Sarıfakıoğulları, haftanın belirli günlerinde burayı ziyaret edeceğini dile getirerek, kültür, sanat ve halk günleri adına önemli aktiviteler gerçekleştireceklerini aktardı.

Millet kıraathanesinde çayın ücretsiz olacağına işaret eden Sarıfakıoğulları, "Buraya gelenlere simit ikram edeceğiz. Burada aslolan bir araya gelmek, beraberliğimizi pekiştirmektir. Yine kültürel manada da seçmiş olduğumuz kitapları Giresunlu hemşehrilerimize sunacağız." diye konuştu.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ise millet kıraathanesinin manzara itibarıyla Karadeniz'in güzel bir noktasında yer aldığını söyledi.

Deniz kenarında bulunan millet kıraathanesinin kale ve ada manzarası ile her şeyin doya doya yaşanabileceği buluşma noktası olduğunun altını çizen Aydın, "İnanıyorum ki süreç içerisinde sadece Giresunluların değil, Karadeniz Sahil Yolu'nda seyahat eden vatandaşlarımızın da uğrak yeri olacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de millet kıraathanelerinin geçmişte okuma ve sohbet etme salonu olarak hizmet verdiğini belirtti.

Öztürk, millet kıraathanelerinin insanları tamamen tüketim kültürüne sevk eden yaşantıdan uzaklaştıran, gelenekleri ve okuma kültürünü yaşatmaya yönelik bir çaba olduğunu sözlerine ekledi.

Vali Sarıfakıoğulları ile milletvekilleri Öztürk ve Aydın, millet kıraathanesinde bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflarSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflar
Ağrı şehidi, son yolculuğuna Kürtçe ağıtlarla uğurlandı- YenidenAğrı şehidi, son yolculuğuna Kürtçe ağıtlarla uğurlandı- Yeniden
Van'daki kazada ölen 3 kişilik ailenin cenazeleri toprağa verildi (3)Van'daki kazada ölen 3 kişilik ailenin cenazeleri toprağa verildi (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
giresun Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları Millet Kıraathanesi açıldı

En Çok Okunan Haberler

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu

16 yaşındaki Gizem intihar etti

16 yaşındaki Gizem intihar etti

PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

ABD'li rahip Brunson cephesinden mahkeme kararına ilk yorum

ABD'li rahip Brunson cephesinden mahkeme kararına ilk yorum

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.