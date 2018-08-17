Millet kıraathanesinde çayın ücretsiz olacağına işaret eden Sarıfakıoğulları, "Buraya gelenlere simit ikram edeceğiz. Burada aslolan bir araya gelmek, beraberliğimizi pekiştirmektir. Yine kültürel manada da seçmiş olduğumuz kitapları Giresunlu hemşehrilerimize sunacağız." diye konuştu.

Vatandaşların hem deniz hem de ada manzaralı millet kıraathanesinde buluşacağını vurgulayan Sarıfakıoğulları, "Burada vatandaşlarımız kitaplarını, gazetelerini okuyabilecekler hem de çaylarını yudumlayacaklar." dedi.

Vali Harun Sarıfakıoğulları, millet kıraathanesinin hizmete girmesi dolayısıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, park içindeki 70 metrekare kapalı alanın millet kıraathanesi olarak hizmet vereceğini söyledi.

Giresun Valiliğince Giresun Adası karşısındaki Gemilerçekeği mevkisinde bulunan Botanik Park içindeki bölümlerden biri millet kıraathanesi olarak düzenlendi.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ise millet kıraathanesinin manzara itibarıyla Karadeniz'in güzel bir noktasında yer aldığını söyledi.

Deniz kenarında bulunan millet kıraathanesinin kale ve ada manzarası ile her şeyin doya doya yaşanabileceği buluşma noktası olduğunun altını çizen Aydın, "İnanıyorum ki süreç içerisinde sadece Giresunluların değil, Karadeniz Sahil Yolu'nda seyahat eden vatandaşlarımızın da uğrak yeri olacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de millet kıraathanelerinin geçmişte okuma ve sohbet etme salonu olarak hizmet verdiğini belirtti.

Öztürk, millet kıraathanelerinin insanları tamamen tüketim kültürüne sevk eden yaşantıdan uzaklaştıran, gelenekleri ve okuma kültürünü yaşatmaya yönelik bir çaba olduğunu sözlerine ekledi.

Vali Sarıfakıoğulları ile milletvekilleri Öztürk ve Aydın, millet kıraathanesinde bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

