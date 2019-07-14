HABER

Giresun'da minibüs dereye yuvarlandı: 5 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 17:23 | Son Güncelleme

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Minibüstekilerin Espiye ilçesindeki bir yayla şenliğinden döndüğü bildirildi - Espiye Kaymakam Vekili Erdoğan Turan Ermiş: - "Kazada 5 ölü, 6 yaralı var. Kazanın olduğu yerde bir çocuğun daha olma ihtimaline karşılık arama yapılıyor"

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde şenlikten dönenleri taşıyan minibüsün dereye yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Görele Kaymakamı ve Espiye Kaymakam Vekili Erdoğan Turan Ermiş, AA muhabirine, yayla şenliğinden dönenlerin içinde bulunduğu minibüsün, Ericek köyünde dereye yuvarlandığını belirtti.

Olay anında ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar ile jandarma ekiplerinin yaptığını ifade eden Ermiş, ihbarı alan ambulansların da kaza yerine intikal ettiğini bildirdi.

Kendisinin de olay yerine gittiğini belirten Ermiş, "Şu anda aldığımız bilgilere göre kazada 5 ölü, 6 yaralı var. Kazanın olduğu yerde bir çocuğun daha olma ihtimaline karşılık arama yapılıyor." dedi.

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdiCumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdi
Görme engelli vatandaşlar, bisikletle şehir turu yaptıGörme engelli vatandaşlar, bisikletle şehir turu yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Espiye giresun minibüs trafik kazası yayla şenliği

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

7,3 şiddetinde depremle sarsıldı! Ülkede tsunami uyarısı...

7,3 şiddetinde depremle sarsıldı! Ülkede tsunami uyarısı...

Özhaseki'den Memduh Büyükkılıç açıklaması

Özhaseki'den Memduh Büyükkılıç açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe-2 Harekatı kapsamında PKK hedefleri 'ATAK' tarafından vuruldu

Bakanlık paylaştı! Hedefler böyle vuruldu

Son dakika! Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdi

Ümraniye'de şoförlerin sopalı kavgası kamerada

Otobüs karıştı! Birbirlerine girdiler

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.