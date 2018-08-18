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Giresun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 18:56 | Son Güncelleme

Giresun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Eynesil ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Niyazi Özdemir yönetimindeki 28 RF 415 plakalı minibüs, Karadeniz Sahil Yolu üzeri Aralık köyü kavşağında, Kürşat Öztekin idaresindeki 34 AS 247 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Özdemir ile otomobilde bulunan Eymen Berat, Zeynep Sude ve Öznur Kuğuoğlu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Görele Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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