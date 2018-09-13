Giresun'da minibüsün uçuruma yuvarlanması

GİRESUN (AA) - Giresun'da, yayladan dönenleri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu ölen 5 kişi toprağa verildi.
Espiye ilçesi Ericek köyünde, Karaovacık Yaylası'ndan dönenleri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 3'ü çocuk 5 kişi için Espiye, Yağlıdere ve Tirebolu ilçelerinde tören düzenlendi.
Kazada ölen Nursel (23) ve oğlu Yusuf Topkara (3) ile Samet Sağır (2) için Espiye ilçesi Ericek köyü Merkez Camisi'nde düzenlenen törene, ölenlerin yakınları ile AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Yağlıdere Kaymakamı ve Espiye Kaymakam Vekili Hasan Uğuz, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere ile vatandaşlar katıldı.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından anne ile oğlunun cenazesi Çakıl Yaylası'ndaki, Samet Sağır'ın cenazesi ise Ericek köyündeki aile kabristanlıklarına defnedildi.
Kazada yaşamını yitiren Sezer Oral (15) için Yağlıdere ilçesi Sinanlı köyü Merkez Camisi'nde düzenlenen törende, gencin babası İrfan ve dedesi Hüseyin Oral taziyeleri kabul etti.
Hüseyin Oral, gazetecilere yaptığı açıklamada, torununun Kocaeli'nin Gebze ilçesine gitmek için yola çıktığını belirterek, "Torunum 'Babam beni bir hafta daha aramasa sizlerle beraber kalsam' dedi. Neşe dolu bir torunumu kaybettim. Çok üzgünüm, yüce Mevlam kimseye böyle acı olaylar yaşatmasın." ifadesini kullandı.
Sezer Oral'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Törene, Yağlıdere Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kazada ölen çocuklardan Esma Nur Turan (5) için de Tirebolu ilçesi Şirinköy'deki Kerpiçli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Turan'ın cenazesi aynı köydeki aile kabristanlığına defnedildi.
Buradaki törene ise Turan'ın yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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