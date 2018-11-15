Giresun'da motosiklet bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Güzelyalı Caddesi'nde Nazmi Gündoğdu (33) idaresindeki 28 NL 481 plakalı motosiklet, Kani Şenel'in (79) kullandığı bisiklete çarptı.
Kazada yaralanan Şenel ve Gündoğdu, Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Şenel, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Nazmi Gündoğdu ise ilk tedavisinin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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