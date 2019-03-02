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Giresun’da öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı: 5 öğrenci kazada, 7 kişi ise kaza yapanları kurtarmak isterken yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 14:40 | Son Güncelleme

Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Pınarlar Köyü Kuzalan Tabiat Parkı Şelalesi’ni ziyaret eden üniversite öğrencilerinin bulunduğu araç devrildi.

Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Pınarlar Köyü Kuzalan Tabiat Parkı Şelalesi’ni ziyaret eden üniversite öğrencilerinin bulunduğu araç devrildi. 5 öğrenci kazada, 7 kişi ise kaza yapanları kurtarmak isterken yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kuzalan Şelalesi’ni ziyaret etmek için yolun kenarına park eden 28 EH 867 plakalı araç sürücüsü Şükrü Kayaış’ın ve yolcuların birçoğu indikten sonra el freninin boşalması sonucu geri geri giderek şarampole devrildi. Kaza sonucu araçta bulunan 5 yolcu ile kazayı görüp yardıma koşarken düşen 7 kişi yaralandı. Toplamda 12 kişinin yaralandığı kazada yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Giresun’da öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı: 5 öğrenci kazada, 7 kişi ise kaza yapanları kurtarmak isterken yaralandı

Giresun’da öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı: 5 öğrenci kazada, 7 kişi ise kaza yapanları kurtarmak isterken yaralandı

Giresun’da öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı: 5 öğrenci kazada, 7 kişi ise kaza yapanları kurtarmak isterken yaralandı

Giresun’da öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı: 5 öğrenci kazada, 7 kişi ise kaza yapanları kurtarmak isterken yaralandı

Giresun’da öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı: 5 öğrenci kazada, 7 kişi ise kaza yapanları kurtarmak isterken yaralandı

Giresun’da öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı: 5 öğrenci kazada, 7 kişi ise kaza yapanları kurtarmak isterken yaralandı

Giresun’da öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı: 5 öğrenci kazada, 7 kişi ise kaza yapanları kurtarmak isterken yaralandı

Giresun’da öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı: 5 öğrenci kazada, 7 kişi ise kaza yapanları kurtarmak isterken yaralandı

Giresun’da öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı: 5 öğrenci kazada, 7 kişi ise kaza yapanları kurtarmak isterken yaralandı

Giresun’da öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı: 5 öğrenci kazada, 7 kişi ise kaza yapanları kurtarmak isterken yaralandı

Giresun’da öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı: 5 öğrenci kazada, 7 kişi ise kaza yapanları kurtarmak isterken yaralandı

Giresun’da öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı: 5 öğrenci kazada, 7 kişi ise kaza yapanları kurtarmak isterken yaralandı

Giresun’da öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı: 5 öğrenci kazada, 7 kişi ise kaza yapanları kurtarmak isterken yaralandı
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