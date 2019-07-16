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Giresun'da oto galericinin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 10:33 | Son Güncelleme

Oto galerici Cafer Dinçer'in öldürülmesi olayının faili olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

GİRESUN (AA) - Giresun'da oto galerici Cafer Dinçer'in öldürülmesi olayının faili olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı.

Aksu Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, şüphe üzerine H.A'yı durdurdu.

Emniyete götürülen şüphelinin yapılan ilk sorgusunda oto galerici Cafer Dinçer'in silahla vurularak öldürmesi olayının faili olduğu belirlendi.

Teyyaredüzü Mahallesi'nde 13 Temmuz'da oto galeri işleten Cafer Dincer (53), iş yerinde tartışma yaşadığı kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

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Cafer Dincer giresun

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