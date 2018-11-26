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Giresun'da otomobil polislere çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 01:49 | Son Güncelleme

Olayda 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde kara yolunda durdurulmak istenen otomobilin polislere çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis memuru ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Pazarsuyu mevkisinde Emre Kırım yönetimindeki 34 YP 4968 plakalı otomobil, aracı durdurmak isteyen iki polis memuruna çarptı.

Olayda, yaralanan polis memurları olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan polis memurlarından biri müdahalelere rağmen şehit olurken, diğer polis memurunun ise sevk edildiği Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

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