Giresun'da otomobilin polislere çarpması

Aktaş, kendilerine düşen görevin merhum meslektaşlarının ailesine sahip çıkmak ve onun yokluğunu hissettirmemek olduğunu belirterek, "Merhum meslektaşımızın ailesi unutmamalıdır ki, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." dedi.

Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, törende yaptığı konuşmada, elim bir trafik kazası sonucu polis memuru İmdat Berçin'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

23 yıllık polis memuru olan ve üç çocuk babası Berçin'in naaşı duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'nun Ulubey ilçesine gönderildi.

Öte yandan Giresun Valiliğinden dün akşam yaşanan kazayla ilgili basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, Giresun'un Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru İmdat Berçin'in, Bulancak uygulama noktasında narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleriyle beraber yapılan denetimde 'dur' ikazına uymayan sürücünün çarpması sonucu şehit olduğu belirtildi.

Aynı olayda Polis Memuru Ferhat Çarlı'nın da yaralandığı belirtilen açıklamada, "Tedavisine Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilmektedir. Şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı polisimize acil şifalar, şehidimizin kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz." denildi.

-Olay

Bulancak ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Pazarsuyu mevkisinde Emre Kırım yönetimindeki 34 YP 4968 plakalı otomobil, aracı durdurmak isteyen iki polis memuruna çarpmıştı.

Olayda, yaralanan polis memurları olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Hastaneye kaldırılan polis memurlarından biri müdahalelere rağmen şehit olurken, diğer polis memurunun ise sevk edildiği Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.

