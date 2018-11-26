HABER

Giresun'da otomobilin polislere çarpması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 12:19 | Son Güncelleme

Bulancak ilçesinde kara yolunda durdurulmak istenen otomobilin polislere çarpması sonucu şehit olan polis memuru İmdat Berçin'in naaşı memleketi Ordu'ya uğurlandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde kara yolunda durdurulmak istenen otomobilin polislere çarpması sonucu şehit olan polis memuru İmdat Berçin'in (46) naaşı memleketi Ordu'ya uğurlandı.

Şehit polis memuru Berçin için Bulancak Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi.

Törene, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Bulancak Kaymakamı Hamdi Üncü, Berçin'in ailesi, çalışma arkadaşları, yakınları ve ilçe halkı katıldı.

Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, törende yaptığı konuşmada, elim bir trafik kazası sonucu polis memuru İmdat Berçin'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Aktaş, kendilerine düşen görevin merhum meslektaşlarının ailesine sahip çıkmak ve onun yokluğunu hissettirmemek olduğunu belirterek, "Merhum meslektaşımızın ailesi unutmamalıdır ki, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." dedi.

Törene polis memuru İmdat Berçin'ın kızı polis şapkasıyla katıldı.

23 yıllık polis memuru olan ve üç çocuk babası Berçin'in naaşı duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'nun Ulubey ilçesine gönderildi.

Öte yandan Giresun Valiliğinden dün akşam yaşanan kazayla ilgili basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, Giresun'un Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru İmdat Berçin'in, Bulancak uygulama noktasında narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleriyle beraber yapılan denetimde 'dur' ikazına uymayan sürücünün çarpması sonucu şehit olduğu belirtildi.

Aynı olayda Polis Memuru Ferhat Çarlı'nın da yaralandığı belirtilen açıklamada, "Tedavisine Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilmektedir. Şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı polisimize acil şifalar, şehidimizin kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz." denildi.

-Olay

Bulancak ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Pazarsuyu mevkisinde Emre Kırım yönetimindeki 34 YP 4968 plakalı otomobil, aracı durdurmak isteyen iki polis memuruna çarpmıştı.

Olayda, yaralanan polis memurları olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Hastaneye kaldırılan polis memurlarından biri müdahalelere rağmen şehit olurken, diğer polis memurunun ise sevk edildiği Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Sadece 30 saniye görebildiler! Bu kalabalığın tek sebebi...Sadece 30 saniye görebildiler! Bu kalabalığın tek sebebi...
Koyun sürüsü ile karayoluna çıktı, sürücüler şaştıKoyun sürüsü ile karayoluna çıktı, sürücüler şaştı
İstanbul'da son 20 yılda 5. helikopter kazasıİstanbul'da son 20 yılda 5. helikopter kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
giresun

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

İlginizi Çekebilir

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harran'da asırlar sonra yeniden bir ilk yaşanacak

Harran'da asırlar sonra yeniden bir ilk yaşanacak

İstanbul'da son 20 yılda 5. helikopter kazası

İstanbul'da son 20 yılda 5. helikopter kazası

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

Sivas'ta yolcu treni ile yük treni çarpıştı! Yaralılar var...

Sivas'ta yolcu treni ile yük treni çarpıştı! Yaralılar var...

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Dünyayı şoke eden cinayette flaş gelişme! Lüks villada arama

Dünyayı şoke eden cinayette flaş gelişme! Lüks villada arama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.