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Giresun'da otomobilin polislere çarpması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 11:59 | Son Güncelleme

Polis memuruna otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde, kara yolunda gerçekleştirilen uygulama sırasında, polis memuruna otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Otomobil sürücüsü Emre Kırım, Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bulancak Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Kırım, tutuklanarak, Giresun E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Bulancak'ta, Karadeniz Sahil Yolu Pazarsuyu mevkisinde, Emre Kırım yönetimindeki 34 YP 4968 plakalı otomobil, aracı durdurmak isteyen polis memurları İmdat Berçin ve Ferhat Çarlı'ya çarpmıştı.

Olayda yaralanan polis memurlarından Berçin, kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

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Bulancak ilçesi giresun tutuklama

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