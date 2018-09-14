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Giresun'da pekmez kazanına düşen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 15:12 | Son Güncelleme

Giresun'da pekmez kazanına düşen çocuk öldü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde kaynayan pekmez kazanına düşen çocuk öldü.

İlçenin Hacet köyünde İstanbul'dan annesi ile birlikte memleketine gelen 2 yaşındaki Hatice Ece Pekdemir, caddede oynadığı sırada alt kısımdaki pekmez kazanının üzerinin kapatıldığı brandaya bastı.

Brandanın çökmesiyle kaynayan kazanın üstüne düşen Pekdemir'in vücudunda yanıklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince küçük çocuk Bulancak Devlet Hastanesi'ne, ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Pekdemir, her iki hastanedeki müdahalelerin ardından sevk edildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Çocuk kazan ölü pekmez

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