Giresun'da sağanak

GİRESUN (AA) - Giresun kent merkezi ve Bulancak ilçesinde 10 dakika süren sağanak ve dolu nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.
Kentte bir süre aralıklarla devam eden yağmur, 10 dakika süreyle sağanağa dönüştü. Sağanak ile dolu yağışı da gerçekleşti.
Yağışın etkisiyle kısa sürede bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşlar dolu tanelerinden araçlarını korumaya çalıştı.
Bulancak ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde biriken sular hayatı olumsuz etkiledi.
Bazı iş yeri sahipleri dükkanlarına su girmemesi için önlem aldı.
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