HABER

Giresun'da sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 08:31 | Son Güncelleme

Sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

GİRESUN (AA) - Giresun'da sağanak sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu ve Trabzon yönünde trafikte aksama yaşandı.

Bazı araçlar yolda biriken suda mahsur kaldı. Yağmurun şiddetini artırması üzerine polis ekipleri, tedbir amacıyla küçük araçları şehir içine yönlendirdi.

Öte yandan, kentteki çok sayıda iş yeri ve evlerin zemin katlarını su bastı.

Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda söz konusu ev ve iş yerlerinde tahliye işlemi başlattı.

Belediye, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Mynet Pro'lu ol, ayrıcalıkları yaşa!Mynet Pro'lu ol, ayrıcalıkları yaşa!
Son dakika FETÖ operasyonuSon dakika FETÖ operasyonu
TEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yol trafiğe kapandıTEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yol trafiğe kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
giresun sağanak

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu

TEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yol trafiğe kapandı

TEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yol trafiğe kapandı

Derince'de TIR devrildi, trafik durma noktasına geldi

Derince'de TIR devrildi, trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da narkotik operasyonu

İstanbul'da bu sabah! 130 polis aynı anda harekete geçti

TBMM önünde feci kaza!

TBMM önünde feci kaza!

İBB'den burs açıklaması

İBB'den burs açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.