HABER

Giresun’da sağanak yağış etkili oldu, bir kişi kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 20:58 | Son Güncelleme

Giresun’da yoğun sağanak yağış sebebiyle su baskınları ve taşkınlarına neden oldu.

Giresun’da sağanak yağış etkili oldu, bir kişi kayıp

Giresun’da yoğun sağanak yağış sebebiyle su baskınları ve taşkınlarına neden oldu. Bir kişi de sele kapılarak kayboldu.
Giresun’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Eynesil ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin Kemerli Köyü’nde heyelanlar meydana geldi dere yataklarında sel taşkınları yaşandı. Bazı evleri su basarken bir kişinin de kaybolduğu öğrenildi. Sel sularına kapılarak kaybolduğu tahmin edilen 65 yaşındaki Hasan Zamba için arama çalışmaları başlatıldı. Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından bölgeye ekip gönderildiği bildirildi.

Giresun’da sağanak yağış etkili oldu, bir kişi kayıp

Giresun’da sağanak yağış etkili oldu, bir kişi kayıp

Giresun’da sağanak yağış etkili oldu, bir kişi kayıp

Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...
Erdoğan: Son teröristi bölgeden temizleyene kadar mücadelemizi sürdüreceğizErdoğan: Son teröristi bölgeden temizleyene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz
Tükenmişlik Sendromu!Tükenmişlik Sendromu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

Bayık'tan teröristlere 'çıkmayın' talimatı!

Bayık'tan teröristlere 'çıkmayın' talimatı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tükenmişlik Sendromu!

Tükenmişlik Sendromu!

Son dakika! Mardin ve Şırnak'ın bazı köylerinde eğitime 5 gün ara verildi

İki ilin sınır köylerine eğitime 5 gün ara verildi!

ABD'nin Irak yönünden gelen konvoyu Suriye'de görüntülendi

ABD'nin Irak yönünden gelen konvoyu Suriye'de görüntülendi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'çekilme' açıklaması: Yakından takip ediyoruz

MSB'den flaş açıklama! Bu fotoğraflarla duyurdu

PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi

PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi

Ailelerin devreye girmesiyle gri listedeki 2 terörist teslim oldu

Aileler devreye girdi, teslim oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.