Giresun'da Şehit Er Şahin'i 10 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

Nedim KOVAN- Hakan KABAHASANOĞLU/ESPİYE (Giresun), (DHA) - HAKKARİ'de, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden sözleşmeli er Murat Şahin (23), memleketi Giresun'un Espiye ilçesinde, yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğa uğurlandı.

Hakkari'de, terör örgütü PKK mensubu teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden sözleşmeli er Murat Şahin'in cenazesi, Giresun'un Espiye ilçesindeki Ulu Cami Meydanı'na getirildi. Burada öğle vakti düzenlenen cenaze törenine; Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, milletvekilleri ile şehidin babası Alahittin Şahin (56), annesi Ayşe Şahin (50), kardeşleri ve nişanlısı Hacer Ök ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Şehidin acılı babası, annesi, kardeşleri ve nişanlısı taziyeleri kabul etti. Havanın yağmurlu olmasına rağmen meydanı dolduranlar, ellerinde Türk bayrağı taşıyarak, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

FOTOĞRAFINA SON KEZ BAKTILAR

Şehit Murat Şahin'in Türk bayrağına sarılı tabutunun karşısında, sandalyede oturan Ayşe- Alahittin Şahin çifti, oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutunun yanındaki fotoğraflarına bakarak, gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından şehit Murat Şahin'in cenazesi, Espiye ilçesine bağlı Yeniköy'deki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Şehit Murat Şahin'in 3 yıllık sözleşmesinin 3 ay sonra sona ereceği ve eylülde düğün yapacağı öğrenildi