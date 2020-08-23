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Giresun’da sel felaketi

23.08.2020 12:10 | Son Güncelleme

Giresun'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağnak yağış nedeniyle bazı ilçelerde sel ve heyelan meydana geldi.

En az dört kişi hayatını kaybederken, kayıpları bulmaya yönelik çalışmalar sürüyor.Giresun'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel felaketi yaşandı. Bölgede süren arama çalışmalarında biri jandarma mensubu, dört kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Kayıp 11 kişiyi bulmaya yönelik çalışmalar ise sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece saatlerinde sel felaketinin yaşandığı Giresun'a gelerek ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Cumartesi sabah saatlerinde başlayan yağmurun öğleden sonra şiddetini artırdığını ifade eden İçişleri Bakanı, "Bu yağmurdan sonra da birçok ilçemizde sel, heyelan ve maalesef ciddi hasarlar meydana geldi. Yoğun yağış nedeniyle Dereli merkezde su 2 metrenin üzerine kadar yükseldi" dedi.

Sel nedeniyle 118 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirten Soylu, Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu jandarma aracı ile iş makinesinin suya gömüldüğünü söyledi. Soylu, "Kapalı olan yollarımız var. Tirebolu-Doğankent yolu kapalı ve maalesef bu yol üzerinde Doğankent'e giderken içerisinde beş jandarmamızın bulunduğu araç, bir menfezde suların içinde gömülü olarak kaldı" ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli: Yağış yer yer metrekare başına 100 kilogramı aştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'de Pazar akşamına kadar sürmesini beklediklerini açıkladı.

Arama-kurtarma faaliyetleri için bölgedeki tüm ekiplerin seferber edildiğini kaydeden Pakdemirli vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bakan Pakdemirli Giresun’da dün sabah saatlerinden itibaren görülen gök gürültülü sağanak yağışın öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde etkili olduğunu belirtirken, 16.00-21.00 aralığında şiddetlenen yağışın yer yer metrekare başına 100 kilogramı aştığını ifade etti.

AFAD: 127 kişi kurtarıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Twitter hesabından yapılan açıklamada da 127 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

AFAD Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu , Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde 153 araç ile kurtarma çalışmalarına devam edildiğini duyurdu.

DW,DHA / MY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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