Giresun’da sel felaketi

En az dört kişi hayatını kaybederken, kayıpları bulmaya yönelik çalışmalar sürüyor.Giresun'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel felaketi yaşandı. Bölgede süren arama çalışmalarında biri jandarma mensubu, dört kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Kayıp 11 kişiyi bulmaya yönelik çalışmalar ise sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece saatlerinde sel felaketinin yaşandığı Giresun'a gelerek ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Cumartesi sabah saatlerinde başlayan yağmurun öğleden sonra şiddetini artırdığını ifade eden İçişleri Bakanı, "Bu yağmurdan sonra da birçok ilçemizde sel, heyelan ve maalesef ciddi hasarlar meydana geldi. Yoğun yağış nedeniyle Dereli merkezde su 2 metrenin üzerine kadar yükseldi" dedi.

Sel nedeniyle 118 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirten Soylu, Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu jandarma aracı ile iş makinesinin suya gömüldüğünü söyledi. Soylu, "Kapalı olan yollarımız var. Tirebolu-Doğankent yolu kapalı ve maalesef bu yol üzerinde Doğankent'e giderken içerisinde beş jandarmamızın bulunduğu araç, bir menfezde suların içinde gömülü olarak kaldı" ifadesini kullandı.