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Giresun'da sel felaketi: En az yedi kişi öldü

24.08.2020 12:36 | Son Güncelleme

Giresun’da meydana gelen sel ve heyelanda yaşamını yitirenlerin sayısı yediye yükseldi.

Giresun'da sel felaketi: En az yedi kişi öldü

AFAD şu ana dek 157 kişinin kurtarıldığını açıklarken, dokuz kişiyi arama çalışmaları sürüyor.Giresun'da Tirebolu-Doğankent yolunda, menfezin çöktüğü bölgede sabah saatlerinden itibaren yapılan arama çalışmalarında kayıp bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu afette yaşamını yitirenlerin sayısının yediye yükseldiğini söyledi.

Giresun'da önceki akşam etkili olan sağanak nedeniyle yedi ilçede sel ve heyelan meydana geldi. Gece boyu şiddetini artıran yağmur sonrası Dereli ilçesi, nehre döndü; park halindeki araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. Aksu Deresi’nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun- Dereli- Sivas yolu ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı. Dere çevresindeki bazı evler de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Jandarmanın bulunduğu araç dereye düştü

Yağışlar sonrası beşi jandarma ve biri iş makinesi operatörü olmak üzere altı kişi, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldu. Şu ana dek yapılan arama çalışmalarında iki jandarmanın cansız bedeni bulundu.

AFAD: 157 kişi kurtarıldı

Bölgede ekiplerin dokuz kayıp kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra özel dalgıç timleri eşlik ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'daki sele ilişkin, "Aralıksız devam eden müdahale çalışmalarında şu ana kadar 157 vatandaşımız kurtarılmıştır. Sel ve heyelan nedeniyle 70 köy ve 8 mahallede elektrik kesilmiş olup, ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucu 49 köye ve 4 mahalleye elektrik verilmiştir. Kalan 21 köy ve 4 mahalle için çalışmalarımız devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

DHA / HT,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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