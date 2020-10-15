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Giresun’da sel kayıplarını arama çalışmaları 54. gününde 141 personel ile sürdürülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 14:00 | Son Güncelleme

Giresun’da yaşanan sel afetinde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları 54.

Giresun’da yaşanan sel afetinde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları 54. gününde 141 personel ve 40 araçla aralıksız devam ediliyor.
22 Ağustos tarihinde Giresun’da yaşanan sel afetinde Merkez, Espiye, Dereli, Doğankent, Tirebolu, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde sel, heyelan ve su baskınları yaşandı. Giresun Valiliği koordinesindeki ekipler tarafından mahsur kalan 172 kurtarılmış, hayatını kaybeden 5’i jandarma 11 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Halen kayıp olan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Arama faaliyetlerine AFAD, Emniyet, Jandarma, Sağlık Bakanlığı, UMKE, 112, Karayolları personeli, DSİ personeli ve iş makinaları destek veriyor.

Kayıplar 54 gündür aranıyor
Sel afetinin yaşanmasının üzerinden 54 gün geçmesine rağmen merkeze bağlı Çaldağ’da kaybolan Emine ve Davut Akgün’ü, Espiye Kaşdibi mevkiinde Umut Cantürk’ü ve Tirebolu-Doğankent karayolunda ise Ali Akbulut’u arama çalışmaları 141 personel ve 40 araçla aralıksız sürdürülüyor.
Arama faaliyetlerine çeşitli illerden gelen AFAD ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 6 bot ve sualtı arama robotu ile arama faaliyetlerine destek veriliyor. Sualtı arama ekipleri, Espiye’de sel sularının denize döküldüğü bölgede AFAD ekipleri ile koordineli bir şekilde yüzey ve dip tarama çalışmalarına devam ediyor. Batlama Deresi’nin denize döküldüğü bölgede ise daha önceden belirlenen ve derinlikleri 50 metrenin üzerinde olan 3 alanda çalışmalar sürdürülüyor.

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